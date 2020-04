Seikle koos disainer Cärol Otti moekollektsiooniga kevadisele Naissaarele

Kollektsioon «NARGÖ» viib väikesele seiklusele Naissaarele 20.sajandi alguskümnenditel. Naissaare omapäraks võib pidada seda, et nad on Tallinnale geograafiliselt väga lähedal ja seetõttu võtsid nad kiirelt üle trendid, mis parasjagu ka Tallinnas möllasid. Ka oma igapäevaelus olid nad küllaltki mässumeelsed, sest ajastule kohaselt polnud neil seintel usule pühendatud pilte, vaid hoopis moeillustratsioonid. Ka sellel ajal oli väga aktuaalne tegeleda käsitööga – nii olid paljude naiste rõivad kaunistatud imekaunite pitsidega, kuid ega mehedki alla jäänud. Lisaks saartele populaarsetele kalatööstuse tegevustele olid saare mehed ka lootsilaevade juhid, mistõttu pidid nad head välja nägema, tervitamaks ja juhatamaks võõramaalaste laevu Tallinna sadamasse.

CAROLXOTT on bränd, mis sai alguse inspireerivatest Eesti väikesaartest. Elu saartel nõuab omamoodi südikust, sest kõik maised tegevused, mis tunduvad igapäevaelus tavalised on väikestel saartel piiratud. Nii võib vahel lõigata ilm kontakti pärismaaga ja takistada meile omast elu kulgemist. Sellegipoolest on osadel meie väikesaartel aastaringne elu säilinud. «Minu eesmärgiks on tunnustada neid inimesi, kes on jäänud sajandite vältel endale ja saarele kindlaks ning jutustada lugusid kollektsioonide näol nende igapäeva elust,» ütleb noor moelooja.