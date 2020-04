Piilu Paris Hiltoni karantiini-ellu

Kõigepealt juhatab Paris oma fännid kunstituppa, kus näitab oma erinevatest kunstiprojektidest ning ajakirjadest välja lõigatud kollaažidelt, millega ta hiljuti tegelenud on.

Näiteks on naine teinud kollaaži pealuukujutistest, mis talle meeldivad ning ka oma lemmikemotikonidest. Muuhulgas näitab naine ka omamaalitud pilti kassist ning selgitab, et tegemist on kingitusega. Pildil on kujutatud poiss-sõbra ema kassi Sadie't ning Paris ütleb, et kavatseb selle ämmale sünnipäevaks kinkida. Video kommentaariumis avaldavad Parise fännid aga oma üllatust selle üle, et naine üldse parajasti suhtes on.

Seejärel näeme Parist päikseprillidega terrassil, kus näitab fännidele seda, kuidas ta tahvelarvuti ekraanil heategevuslikku joonistust teeb. Tundub, et Parisele meeldib kasse joonistada, sest nüüd näeme reaalajas seda, kuidas naine justnimelt ühe sellise koheva kasukaga looma üles joonistab. Joonistamise ajal mõtiskleb naine, et kunstihuvilistel on hea mõte oma teos kõigepealt virtuaalselt joonistada, sest nii saab harjutada ning ei pea lõuendit ära rikkuma. Päris mõistlik! Peatselt liitub Parisega ka kunstiteost inspireerinud kass ning kõhutab rahulikult naise kõrval laual, kuid mitte enne, kui on üritanud perenaise kunstilisi püüdlusi veidi segada.

Hilton vastab karantiinis olles ka fännide heasoovlikele sõnumitele, nii näeme videos telefoninumbrit, kuhu naine sõnumeid ootab, aga ka seda kuidas ta fännidele häälsõnumeid jätab. Heliklippide kasuks otsustamise seletab Paris ära nii, et see on palju personaalsem ning ühtlasi on trükkimine tüütu. Kaks kärbest ühe hoobiga!

Üks fänn küsis näiteks seda, mida naine karantiinis teeb ning Paris loetleb ette, et talle meeldib tegeleda kunstiga, valmistada süüa, mängida oma kutsikatega ning vaadata Netflixi. Hetkel paeluvad Hitoni tähelepanu sarjad «Bojack Horseman», «Rick and Morty» ning «Westworld». Teisele fännile ütleb Paris ka seda, et tegeleb karantiinis olles väga palju ka mitmesuguste virtuaalsete heategevuslike üritustega.