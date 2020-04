Põhjused, miks just kõndimine on kõige parem treeningviis

Jõusaalid ja muud sportimisasutused on jätkuvalt suletud, kuid väljas on meil lubatud reegleid järgides käia. See tähendab, et kui sa tahad vormis püsida, ei tasuks meelt heita. On põhjusi, miks just kõndimine on sama kasulik kui mõni teine treeningvorm.