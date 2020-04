10 nippi, mis aitavad küünte närimisega lõpparve teha

1. Lõika neid võimalikult sageli

FOTO: Reddit

Hoia küünetangid alati läheduses. Kui märkad, et küüned on kasvanud kasvõi natukene pikemaks, siis trimmi neid. Saladus peitub selles, et väga lühikeste küünte närimine ei paku nii suurt rahulolu.

2. Kanna kindaid, kata küüs plaastriga või valmista ise «sõrmekatted»

Kuna küünte närimine on automaatne tegevus, siis peaksid kaaluma nende katmist. Nii tuleb sulle alatasa meelde, et küüsi ei tohiks närida.

3. Leia tegevusi, mis hoiavad sõrmed hõivatuna

See võib inimestel erineda, sest meil kõigil on erinevad hobid. Meisterda, maali, koo või klõpsuta pastakaga - mis iganes sinu jaoks töötab.

4. Hoia ka oma suu hõivatuna

Suu hõivatuna hoidmine on väga tõhus viis hoiduda küünte närimisest. Näri nätsu, ime lutsukomme või võta veelonkse. Peagi märkad, et tung küüsi närida on märkimisväärselt vähenenud.

5. Kasuta mõru maitsega küünelakke

FOTO: Shutterstock

Küünte närimise probleemiga inimestele on olemas spetsiaalsed küünelakid, mis sisaldavad ohutut kemikaali, millel on väga tugev ja kauakestev maitse.

6. Küünte närimise tungi tekkides kreemita koheselt käsi

See meetod ei juhi mitte ainult sinu tähelepanu küünte närmisest mujale, vaid aitab hoida ka käte nahka pehme ja niisutatuna.

7. Hoia küüneviil käepärast

Hangi endale mõned küüneviilid, et neid jätkuks nii käekotti, autosse kui ka koju. Nii ei teki sul ettekäänet küünte närimiseks. Tungi tekkides haara oma küüneviil ja hakka küüsi ükshaaval viilima.

8. Pane randmele kummipael ja tungi tekkides keskendu sellele

Kummipaela asetamine randmele aitab tungi kontrolli all hoida. Kui tõstad käe küünte närimiseks üles, siis hakkas hoopis sellega mängima.

9. Hoia oma sõrmi hõivatud telefoni abil.

FOTO: Shutterstock

Telefonist võib nüüd saada sinu parim sõber ja abiline. Kuid kui me veedame oma vaba aega sotsiaalmeedias sirvides, siis on üks meie käsi sageli vaba. Vaba käsi muutub kiiresti närimise sihtmärgiks. Et seda vältida, lae parem alla paar mängu, mille jaoks on vaja kasutada mõlemat kätt.

Samuti võid hakata märkmetesse mõnda lugu kirjutama, et tähelepanu küüntelt eemal hoida.

10. Kasuta visuaalseid meeldetuletusi.

FOTO: Shutterstock