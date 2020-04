Oled sinagi süüdi? 20 asja, mille kohta kõik ühismeedias valetavad

Facebook ja Instagram on head platvormid, mille kaudu hoida ühendust sõpradega, kuid palju sellest, mis me näeme, on heal juhul ilustatud reaalsus, päris sageli aga ka puhas pettus. On nii palju võimalusi end ühismeedias «paremana» näidata ning on tõenäoline, et sinagi oled väikese valge vale lendu lasknud.