11 lauset, mis kukuvad selle kuti suust, kes on sinust sisse võetud

Öeldakse, et mehed ei ole nii sõnaosavad, kuid see pole lihtsalt tõsi. Nad ütlevad palju, millest teine osapool ei pruugi lihtsalt õigesti aru saada. YourTango toob välja fraasid, mida kasutavad mehed, kes näevad sind rohkem kui sõbrana. Nii et kui sa saad temalt sellise tekstisõnumi või ta sulle seda ütleb, siis usu, et ta tunneb su vastu rohkemat.