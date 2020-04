10 eetilist pornosaiti naistele, kes on tüdinenud šovinistlikust peavoolu toodangust

Tihti ei anna Google'i esimesed otsingud just kõige rahuldustpakkuvamaid valikuid. On selgemast selgem, et tänapäevases maailmas ei tohiks naudingud olla ainult meestele suunatud.

Sõltumata sinu seksuaalsest eelistusest või soost leiad allolevate eetiliste, naissõbralike pornograafiat pakkuvate veebisaitide ja rakenduste hulgast kindlasti mõne meeli kõditava vaatamise.

Kindlasti märkad, et paljud teenused on tasulised, aga seda põhjusega, sest maksmine motiveerib filmitegijaid, näitlejaid ja teisi meeskonnaliikmeid veelgi kvaliteetsemat sisu tootma. Osadele saitidele pääseb muidugi ka tasuta ligi.

Lust on spetsialiseerunud indie-pornofilmidele ja töötanud pornotööstuses juba aastast 2004. Ta hakkas filme tegema pärast seda, kui oli ülikoolis õppinud politoloogiat, feminismi ja sooteadust. Lust oli tüdinenud šovinistlikust kleepuvast peavoolupornost, mis oli traditsiooniliselt vaid meeste pilgule loodud. Erika Lusti veebilehelt saab osta ühekordseid filme, mis maksavad enamasti 16,95 eurot.

Ka see seksuaalsete ülestunnistuste jaoks mõeldud leht on Erika Lusti poolt 2003. aastal loodud. Veebisaidilt leiab tohutu koguse lühifilme, mis põhinevad tõestisündinud lugudel.

Dipsea on rakendus loob kauneid helilugusid, mis on feministlikud, soopositiivsed ja mis kõige tähtsam – seksikad. Sealsed heliklipid sisaldavad näpunäiteid ja lugusid, mis mõjuvad isegi veidi meditatiivselt. Tegemist on naiste juhitud idufirmaga, mille algatasid Gina (brändi- ja disainistrateeg) ja Faye (tarkvarainsener ja teadlane).

Rakenduses olevad lood sobivad erinevate seksuaalsete eelistustega inimestele ja on äärmiselt kasutajasõbralik. Lugude tüüpe saab menüü järgi valida ja nende pikkus jääb 2-20 minuti kanti.

PinkLabeli looja on filmitegija Shine Louise Houston. Tegemist on turvalise ruumiga ja kaasatakse kõiki hoolimata tema soolisest binaarsusest, rahvusest või seksuaalsest eelistusest.

Tegemist on Briti filmitootmisettevõttega, mis hakkas 2003. aastast nö positiivset pornot tootma. Sealne keskkond kuvab seksuaalvahekordi just sellisena nagu need päriselus on – teinekord juhtub äpardusi, läheb poole tegutsemise pealt tuju ära või saab niisama huumorit.

Kui täispornograafia pole sinu teema, siis erootiline film võib paremini sobida. Ka see on Erika Lusti loodud veebileht, mis kuvab eetilist, naistele rõõmu pakkuvat, mitmekesist ja turvalist sisu. Sealsed töötajad kogevad õiglaseid töötingimusi ja on rahulolevad.

Bellesasse on koondatud tasuta videod, tasulised filmid ja erootiline kirjandus kõigile, kes eelistavad lugeda seksikat materjali, mitte vaadata seda ekraanilt. Tasub märkida, et kõikidele staaridele makstakse õiglast tasu ja kogu veebileht keskendub ainult naiste mõnu saavutamisele. Veebilehel ei ole näha ühtegi orgasmi teesklevat episoodi – kõik on päris!

Bright Desire veebisaidilt leiab naistele ja meestele suunatud feministlikku pornot. Sellel veebilehel näed enamat, kui lihtsat heteroseksuaalset seksi, aga ka intiimsust, naeru ja lõbu. Veebisaidil saad kõikidest videodest vaadata ühe kuni kaheminutilisi eelvaateid.

Joanna Angeli 2002. aastal loodud ettevõttest kasvas tohutu digitaalne meelelahutusvõrgustik, mis on spetsialiseerunud tätoveeringutele, pungile, gootile ja emo-pornole.