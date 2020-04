7 tegevust, mida dermatoloogid kunagi oma nahaga ei teeks

Nad ei noki oma nahka

Vahet pole, kui suurt kiusatust punnide pigistamine sinus ka ei tekitaks, nende nokkimine teeb asja alati hullemaks. «Kui vistrik läheb katki naha all, siis see surub põletikku tekitava aine lihtsalt sügavamale poori sisse, mis võib kaasa tuua veelgi suurema vistriku või lausa armi,» ütleb Californias Calabasases töötav dermatoloog Anna Guanche. New Yorgis töötav nahaarst Marisa Garshick ütleb, et oma naha nokkimine ei too tõenäoliselt kaasa soovitud tulemust. «Seda laadi vistrikes, mille suhtes inimesed kõige suuremat tungi neid katki pigistada tunnevad, ei olegi enamasti väga palju materjali, mida sealt välja suruda. Seetõttu viib nende nokkimine enamasti suurema põletiku või viimaks isegi armistumiseni,» ütleb naine.

Nad ei lahku majast kunagi ilma päikesekreemita

Kui sa arvad, et päikesekreemi tuleks kanda ainult randa minnes, siis mõtle uuesti. «Päikesest tulev UV-kiirgus tekitab nahavähki ning vastutab ühtlasi 90% ulatuses ka meie naha vananemise eest: pruunid laigud, ebaühtlane tekstuur, kortsud ning lõtvumine,» loetleb päikese kahjulikke omadusi New Yorgu dermatoloog Arielle Kauvar ning lisab, et on mõistlik oma nahka kõigi nende probleemide eest päikesekreemiga kaitsta.

Et su nahk kindlasti kaitstud oleks, on oluline kanda vähemalt SPF 30 kaitsefaktoriga kreemi. «Neile, kes soovivad oma igapäevast nahahooldusrutiini lihtsustada, soovitame kasutada mõnd niisutavat kreemi, milles ühtlasi on ka SPF kaitse,» ütleb Garshick. Päikesekaitsekreemi tuleks nahale uuesti kanda iga kahe tunni tagant või veelgi tihedamini, kui higistad, ujud või oled muul viisil aktiivne.

Nad ei pihusta päikesekreemi kunagi otse nahale

Võib küll tunduda, et spreipudelis päikesekreem ongi loodud nahale pihustamiseks, ent tegelikult võib see hoopis kahju teha. «Pihustatud toode kipub langema kõikjale su ümber, ent mitte tingimata sinna, kuhu see peaks jõudma: su nahale,» selgitab dr. Kauvar ning lisab, et inimene võib aerosooliosakesi pihustamise käigus ka sisse hingada. «Spreipudelis päikesekreemid on küll head suure nahapinna kiireks katmiseks, ent kõige parem on siiski pihustada toodet peopessa ning seda seejärel kätega nahale määrida.»

Päikesevarjud ei pea jääma vaid viktoriaanlike naiste pärusmaaks. FOTO: Shutterstock

Nad ei päevita mitte kunagi

Olgu, päikese poolt suudeldud jalad võivad küll «terved» välja näha, kuid tegelikult on asi tervisest kaugel. Pikas perspektiivis muudab UV-kiirgus su nahka igaveseks. Virginias tegutsev nahaarst Lily Talakoub selgitab, et mida rohkem sa päevitad, seda rohkem su nahas olev kollageen ning elastiin lagunevad. See toob kaasa naha õhenemise, pooride suurenemise, kortsude sügavnemise, naha lõtvumise ning isegi nahavähi. Kui sa oled sünnilt heledama nahaga, ent siiski tunned, et tahad veidi pruunim olla, kasuta isepruunistavat kreemi. Ning kui oled tumeda nahaga, jäta meelde, et isegi kõrge melaniinitase nahas ei kaitse sind UV-kiirguse eest täielikult.