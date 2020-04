Aeg kevadet emmata ehk trendid, millel nüüd silm peal hoida!

Aasta alguses moelavadelt teed sillutanud trendid on lõpuks siin! Päikesega koos on meieni jõudnud ka aeg, et valida hooaja trendide seast välja enda isiklikud lemmikud. Oleme teinud valiku suundadest, mida saab mugavalt rakendada ka kodustes tingimustes karantiinireegleid rikkumata.