KOLUMN ⟩ Dagmar Lamp: deitimine pandeemia ajal

Kui sa leiad end ootamatult vallalisena ning riigis lajatatakse käima eriolukord, siis esialgu ei tundugi see nii hull. Kus on nüüd aega tegeleda sisevaatlusega! Ideaalne aeg treeninguteks ja arenemiseks inimesena! Aga praeguseks on selgunud, et reaalsus on paraku teine (nagu tabavalt kirjutas mu hea kolleeg Raul Ranne) ning mingi meeleheitefoon on imbunud ka inimeste kohtinguellu.