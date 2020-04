SUUR GALERII ⟩ Niimoodi valmib kriisi ajal moemaailmas ainulaadne suursündmus

Kes on korra elus moenädalale sattunud, see teab – see on igas mõttes suurejooneline, siginat-saginat täis stiili-sipelgapesa! Sadu ja sadu inimesi saalis, laval ja lava taga. Kuidas selline massiivne asi saab toimuda täna, eriolukorras, karmide piirangute kammitsas? On see tõesti reaalne?!? Vaata galeriid ja piilu kulisside taha - saad teada. Tallinn Fashion Week toimub sel kevadel virtuaalselt ja moelavaks saab elu24.ee