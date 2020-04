RETSEPT ⟩ Nostalgiline saiavorm kohupiimaga

Laota saiaviilud kihiti kohupiima ja moosiga eelnevalt võitatud ahjuvormi. Sõelu kihtide vahele kaneeli. Klopi munad suhkruga lahti ning lisa hulka piim. Vala saadud segu ettevaatlikult vormi ning jälgi, et see valguks ka saiaviilude vahele. Aseta peale väikesed võitükid ja soovi korral demerara suhkrut. Küpseta 180-kraadises ahjus umbes 30 minutit, kuni vorm on pealt muutunud kuldpruuniks ning muna-piimasegu on kenasti hüübinud. Serveeri koos külma piimaga.