Mariliis Niine üllatab moelaval pilkupüüdvate veekindlate kudumitega

Mariliis Niine brändi Waterproof Knitweari esikkollektsioon «ÕILE» on inspireeritud moelooja vanaema Õile 1950ndatel Sindi Kudumisvabrikus loodud kudumitest. Kollektsiooni mustrid ja värvid on moderniseeritud kombinatsioon 50ndate geomeetriast, lapsepõlve mälestustest ning hetkedest vanaisa ja vanaemaga aias lilli istutades ning aeda kaunistades.

Mariliis Niine bränd Waterproof Knitwear valmistab innovaatilisi veekindlaid kudumeid, mis on loodud lambavillast ja villajääkidest. Tegu on brändiga, mis keskendub zero-waste põhimõttele, samal ajal pannes rõhku efektsetele ülerõivastele ja aksessuaaridele. «Kuigi esmajoones on isegi raske tabada nende vettpidavaid omadusi, kannavad nad endas edasi aga kõiki kudumiga seotud mugavusi, alates hingavusest kuni efektsete ja ainukordsete mustriteni,» ütleb moelooja.