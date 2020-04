RETSEPT ⟩ Krõbedad merevaigu-hakklihatäidisega kapsarullid

Eemalda kapsalt juurikas, keeda see väheses soolaga maitsestatud vees pehmeks ning tõsta taldrikule jahtuma. Pane osa keeduleemest kõrvale, keeda riis potti jäänud leemes pehmeks. Lase riisil jahtuda ning sega hulka hakkliha. Lisa rõõsk koor, munad, sool ja pipar.

Eralda kapsalt lehed (umbkaudselt vajad 24 lehte) ning eemalda paksem varreosa. Haki ülejäänud kapsalehed peeneks ja sega koos merevaiguga hakklihale. Tõsta täidis igale kapsalehele, keera rulli ning aseta need ahjupannile nii, et «õmblus» oleks allpool. Küpseta rulle 225-kraadises ahjus, kuni nad on kenasti pruunistunud.