Kolm kapis leiduvat naturaalset alternatiivi meigieemaldajale

Kui meigieemaldaja saab otsa ja kohe pole võimalik poodi lipata, võid asenduseks kasvõi külmkapis seisvat lehmapiima kasutada. Kas oleksid osanud arvata, et isegi lehmapiim sobib meigi eemaldamiseks?

Need kolm kapis leiduvat ainet sobivad suurepäraselt megieemalduseks:

Kui tavaline meigieemaldaja võib silmad kipitama panna, on oliivõli jällegi suurepärane vahend. See on silmade ümbruses oleva naha vastu uskumatult hell. Tupsuta õli vatipadjale ja eemalda meik tavapäraste võtetega.