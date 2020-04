Meigieemaldaja sai otsa? Köögikapist leidub asendus ja hoopis paremgi!

Need kolm kapis leiduvat ainet sobivad suurepäraselt megieemalduseks:

Kui tavaline meigieemaldaja võib silmad kipitama panna, on oliivõli jällegi suurepärane vahend. See on silmade ümbruses oleva naha vastu uskumatult hell. Tupsuta õli vatipadjale ja eemalda meik tavapäraste võtetega.