TEST ⟩ Juhan Liiv 156: kui hästi tunned armastatud luuletaja loomingut?

Juhan Liiv sündis 30. aprillil 1864. aastal Benjamin Liivi ja Mari Liivi peres. Ta oli pere kõige noorim laps ning peres oli kokku seitse last. Tema vanem vend Jakob oli samuti luuletaja. Juhan kasvas üles Oja talus Rupsi külas. Tema koolitee viis teda Naelavere külakooli ning Kodavere kihelkonnakooli. Oma õpingute ajal jälgis ta palju ka ühiskonnaelu. Juhan Liivi esimene trükis avaldati 1881. aastal. Selle näol oli tegemist Ado Grenzsteini pihta sepitsetud väikese anonüümse poliitilise pilkenaljaga Eesti Kirjameeste Seltsi tüli kohta ning kandis nime «Baltlaste Piirikivi».

1887-88 töötas ta ajakirjanikuna Viljandis Sakala toimetuses. 1888. aastal ilmunud esimeses Sakala numbris ilmus ka Liivi esikjutustus «Päästetud». Alates 1890. aastast kuni 1892. aastani töötas ta Tartu ajalehes Olevik. Tartus elades liikus ta ringi erinevates kirjandus- ja kultuuriringkondades ning võttis palju osa sealsest kultuurielust. Oleviku toimetusest lahkudes, pühendus Liiv vabakirjanikuna oma loomingule. Ta üüris Tartus Hetzeli tänaval (praegusel Juhan Liivi tänaval) toa, kus kirjutas muuhulgas 8 päevaga valmis jutustuse «Vari», mis kandis esialgselt pealkirja «Kui seda metsa ees ei oleks». Kuna kirjastaja otsimine oli väga keeruline, siis ilmus see jutustus trükis alles 1894. aastal. Lisaks valmisid ka jutustused «Käkimäe kägu» ja «Nõia tütar».

Suur vaimne ülepingutus vallandas Liivis 1893. aastal vaimuhaiguse, mille tagajärjel järgmise aasta alguses ta meeltesegaduses paljud oma käsikirjad ära põletas. 1894. aasta märtsis ja aprillis viibis kirjanik Tartu närvikliinikus haiglaravil, kus tal diagnoositi skisofreenia ägedaim järk. Sealt lahkudes oli Juhan rahunenud, kuid ravimatult haige. Sama aasta suvel otsustas ta naaseda oma Alatsikivis asuvasse kodutallu. Kirjaniku elu oli nii halvas seisus, et tema omased taotlesid talle vallavaese toetuse. Samas hoidis end kursis ajakirjandusega ning luges palju raamatuid. Hilisemalt on teada, et tema haigusaastail valminud loomingust pärineb ka Juhan Liivi loomingu viljakaim osa. Kõige loomingurikkam aasta oli kirjaniku elus hoopiski 1896. aasta, kust pärineb vähemalt 30 luuletust.