Sinu nahka tabab just see tõbi, kui duši alla minekut liialt edasi lükkad

Kuigi pikka aega toolil istumine ei garanteeri seda, et su tagumikule akne tekib, väidab nahaarst Estee Williams, et ega see kasuks ka ei tule. Me teame, et inimene ei pea karantiinis olles tingimata tihedamalt duši all käima, et ennast koroonaviirusest tervena hoida, kuid oma naha heaks võiks keha siiski regulaarselt pesta. «Duši all käimise edasi lükkamine võib nahale tekitada surnud naharakkude ning mustuse kolded, mis on akne tekkeks ideaalne kasvukeskkond,» selgitab naine.