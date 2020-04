TEADLASED ON RÄÄKINUD ⟩ Just need omadused teevad peenise «nägusaks»

See kõik tundub teadusuuringu kohta pisut tobe, eksole? Pole ju olemas sellist asja nagu täiuslik peenis, just nagu ei ole olemas ka täiuslikku vagiinat või täiuslikke rindu. Tegelikult viisid teadlased uuringu läbi selleks, et julgustada hüpospaadia all kannatavaid mehi. Hüpospaadia on sünnidefekt, mille tõttu kusitiava, mille tavaliselt leiab peenise tipust, asub peenise alumisel küljel ning harvadel juhtudel ka peenisevarre keskel või lausa munandite läheduses. Selle defektiga sünnib kuni 0,5% mehi.