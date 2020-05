Valgas rusikahoobiga pereisa surmanud noormees: ma oleksin võinud ise surra

Tänavu jaanuaris helises saatejuhi Katrin Lusti telefon ja teistpool toru oli südantlõhestavalt nuttev Diana, kes rääkis keerulisest saatusest ja oma pojast Aleksist. Kogu Valga linna jaoks on Aleks tapja, aga ema jaoks eelkõige kallis poeg.

Möödunud aasta oktoobris mõistis kohus süüdi Valga pereisa ühe löögiga tapnud nooruki Aleks Simanise. Tapmine oli aset leidnud aasta enne kohtumõistmist, 2018. aasta novembris, Valgas Voorimehe Pubi ees.

Valgas asuv Voorimehe Pubi FOTO: Kuvatõmmis Kuuuurijast

17-aastane noor poksija Simanis lõi rusikaga 37-aastast pereisa Kristjanit, kes kaotas peale lööki teadvuse ja suri hiljem haiglas.

Diana elu Valgas on muutunud põrguks, sest isegi toidupoodi minnes mõnitatakse perekonda. Lapsi sõimatakse koolis mõrvari õdedeks ja mõnitatakse. Diana tahtis «Kuuuurija» vaatajale rääkida oma lugu. See lugu on kõige reaalsem näide selles, kuidas üks mõeldamatu rusikahoop võtab inimese elu ja saadab noore inimese aastateks vangi.

Aleksi lapsepõlv oli raske

Alaealisena pereisa Kristjani tapnud Aleks on 37-aastase Diana kõige vanem poeg. Aleksi isa on Lätti sisse kirjutatud Roma Valdis Simanis, kes on suure osa oma elust kinni istunud Eesti erinevates vanglates. Lisaks Aleksile on Dianal Valdis Simanisega ka 14-aastane tütar. Viimased 8 aastat elas Diana uue elukaaslase Juriga, kellega tal on 4-aastane väike poeg.

Diana ütleb, et Aleksi lapsepõlves esines noorena mõningaid probleeme. Enamasti olid need seotud ülekaalust tingitud enesehinnangutega. Poiss nuttis kodus tihti, sest teda narriti kehakaalu pärast. Naine üritas poega panna trennidesse, aga kuna poisile seal ei meeldinud, ei õnnestunud ka kehakaalu alandada.

Aleks noorena FOTO: Kuvatõmmis Kuuuurijast

Aleks oli 14-aastane, kui juhtus esimene tõsisem intsident. «Üks üks poiss võttis kivi ja viskas Aleksit,» meenutab Diana. Aleks kukkus ehmatusest maha ja purskas nutma. Aleksi sõber jooksis kohe koju noa järgi, millega kiviviskajat kätte haavati.

Uus hobi muutis poisi lootustandvaks sportlaseks

Diana sõnul oli Aleks kodus emale siiski hea laps, aga väljas iseenda eest seistes tegi poiss asju, mille üle ema pole kaugeltki uhke. Ühel hetkel tundis Aleks isegi, et ta on probleemidest väsinud ja ütles emale, et soovib leida endale tegevuse, mis hoiab teda probleemidest eemale. Aleks läks poksitrenni.

Poksimises oli Aleks väga hea ja lõpuks ometi suunas teismeline poiss kogu oma energia trennidesse. Ta käis palju võistlustel ja saavutas alati koha esikolmikusse. Poiss kogus juba esimese paari aastaga kuhja medaleid. Aleksil tekkisid sportlastest sõbrad, tal oli karmi kasvatusega treener ja poisil jäi üha vähem aega õues kolamiseks – ema Diana arvates oli poiss lõpuks ometi õigele teele sattunud.

Aleks sinise peakaitsmega FOTO: Kuvatõmmis Kuuuurijast

Lõbusalt alanud õhtu sai traagiline lõpu