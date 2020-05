VÕTA ÜKS JA VISKA TEIST ⟩ Energiline Grete pidi otsuse langetama kidakeelse Kõutsi ning romantikavaese Ahvi vahel

Kooliõpingute tõttu naisel väga palju vaba aega ei jää ning selle jagab ta oma suure perekonna ning väljas matkamas käimise ja kultuuritarbimise vahel. Grete hindab meestes uuemeelsust, tema tulevane kaaslane peaks olema avatud uutele seiklustele ning ei tohiks mitte mingil juhul olla memmekas, laisk ega saamatu, sest Grete ootab, et mees ka oma kätega miskit teha mõistaks. Lisaks usub naine, et ka ootamatust kohast võib eluarmastuse leida. Saates olemisest ootab naine, et talle kõige paremad Eesti mehed kandikul ette kantakse.

Esimene kohtumine Ahviga

Esimene mees, kes end ise Gretele ette kannab, on Ahv ning kuigi naine tundub üllatunud olevat, on tema meel positiivne ning noorte vahel läheb kohe agaraks vestluseks. Ahvikostüümis olev mees töötab korraga bussi- ning taksojuhina ja elab Tartus. Kohe selgub ka esimene ühine huvi, milleks on looduses aja veetmine ning matkamine. Kui mees ütleb, et talle meeldib muuhulgas ka ATV-ga sõitmas käia, räägib Grete selle peale, et tema vendadel küll ATVd on, ent teda kaasa nendega sõitma ei võeta - olevat poiste asi. Pärdik lubab selle peale lahkelt, et tema puhul sellist probleemi pole ning lubab neiu kindlasti ühes võtta.

Saame teada, et Grete töötab suusakuurortis seetõttu, et talle meeldib ka endale kohutavalt sõita nii suuska kui lauda ja ekstreemsus on tal veres. Lisaks talispordile meeldib neiule reisida ning ka süüa nii palju kui ta jaksab. Kohe lendab kosilase poole küsimus, et kas ta süüa teha mõistab? Ahvi lemmikuks ei osutu mitte banaanileib vaid hoopis pastaroad ning ta ütleb, et suudab kasvõi une pealt valmistada lisaks pastale ka praekartuleid ning BBQ grill-liha. Grete on vaimustuses ning paneb mehele kohe plussmärgi kirja, lisaks meeldib talle mehe aktiivsus.

Kui juttu tuleb lastest, siis üritab neiu Ahvile vist südamerabandust tekitada, sest ütleb, et tal on suisa 12 last! Noormees on rabatud ega jõua veel kiireid arvutusigi tegema hakata, kuid Grete naerma puhkeb ja ütleb, et tegemist on hoopis tema õdede-vendade lastega. See tundub mehele sobivat, sest ta toob välja, et pereelu väärtustamine on ka tema jaoks kaaslase puhul väga oluline.

Esimene kohtumine Kassiga

Ahv jõuab vaevu turtsatada, et tal on kassiallergia kui juba sammub enesekindlalt kohale Kõuts, kes tema koha üle võtab. Kass on pärit Tallinnast ning Grete üllatuseks on tegemist meesterahvaga, kellel juba on tütar - see on tema jaoks uus kogemus. Kass töötab Eestis ja Soomes ehitusvaldkonnas ning töövälisel ajal meeldib talle näiteks väljas kontsertidel käia, eelistades enamasti kodumaiseid artiste.