Mees avastas üllatusmuna seest ehmatava asja

Imemaitsev piimašokolaadi sisemist poolt katab piimamaitseline koor ja maiuspala sees on väike kollane plastkapsel, mis sisaldab mänguasja, kirjutab Mirror .

Suur Kindermuna fänn Sullivan Poulter on küll täiskasvanu ja šokolaadimune oma elu korduvalt söönud, tegi ta alles nüüd üllatusliku avastuse. «Olen küll parajas vanuses, aga alles nüüd märkasin,» ütleb mees, kes tegi suure avastuse, et kollane mänguasjakapsel sümboliseerib munakollast. See info tekitas temas suurt hämmastust.