11 armatsejatüüpi, kes sa voodis olla võid

3. Aus Kaupmees

«Aus Kaupmees soovib eelkõige saavutada seda, et mõlemad partnerid end sama hästi tunneksid,» selgitab Marin. «Nende nägemuses panustavad mõlemad partnerid sama palju energiat, aega ning tähelepanu.» Kui sa oled Aus Kaupmees, siis peaksid eriti tähelepanelik olema, et sa oma võrdsuse-ideesse liialt kinni ei jää. «Reaalsuses on seks väga harva täiesti võrdne ning aus,» toob Marin välja.

4. Andja

«Andja jaoks on seksi kõige olulisem aspekt see, et ta suudaks kaaslasele võimalikult palju anda. Ta keskendub väga tugevalt sellele, mida partner kogeb ning tahab, et too võimalikult palju situatsiooni naudiks,» toob seksuaalterapeut välja. Ent isegi kui soovid oma kaaslasele endast kõik anda, ei tohiks sa seda teha omaenese naudingu arvelt. «Andja võib avastada, et tal on väga raske naudingut vastu võtta või omaenda kogemusele keskenduda, sest ta kipub kogu olukorda vaid läbi partneri naudingu prisma vaatama.»

5. Kaitsja

«Kaitsja jaoks on kõige olulisem see, et seks toimuks turvalises keskkonnas ning talle meeldib, kui igasugused seksuaalsed kontaktid toimuvad usalduse, kindlustunde ning partneritevahelise ühenduse pinnalt.» Kaitsjate jaoks võib kõige suuremaks takistuseks osutuda see, et nad ei saa aru, et nad justnimelt Kaitsja rollis on ning võivad hakata ennast süüdi tundma selles, et ei soovi seksi sama tihti kui nende partnerid. «Mõned Kaitsjad on üle elanud seksuaalse väärkohtlemise ning see on nende mällu jätnud seksiga seotud negatiivsed konnotatsioonid. Seetõttu soovivad nad eriti tugevalt, et seks toimuks ohutus keskkonnas ning kindlate piiridega,» toob Marin välja. Sama võivad kogeda ka inimesed, kellel on seksi suhtes negatiivsed uskumused, kes tunnevad seksi osas häbi või piinlikkustunnet. «Seetõttu vajab Kaitsja eriti kindlat pinnast, et ta tunneks ennast seksi ajal turvaliselt ning oleks seetõttu rohkem avatud naudingutele.»

6. Kirepüüdja

«Kirepüüdja soovib väga, et seks oleks väga intensiivne ning kõikehõlmav. Ta soovib ennast sellesse lausa ära kaotada,» selgitab seksuaalterapeut. Seks võib muidugi olla ääretult kirglik, ent Marin tahab meelde tuletada ka seda, et seks võib mõnikord olla ka naljakas ning mänguline, miks mitte ka väga sirgjoonelise põhjusega. «Vahel on lihtsalt teisipäev ning kell on 11 õhtul ja soovid lihtsalt orgasmi saada, sest sul ei ole energiat, et seksist ääretult intensiivne ning kõikehõlmav kogemus teha,» kirjeldab ta.

7. Naudinguotsija