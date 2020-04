Head volbriööd! «Külmavärinate» podcast on sel korral temaatiliselt pühendatud nõidadele.

<p class="articleContentAudioDescription"><i>Head volbriööd! «Külmavärinate» podcast on sel korral temaatiliselt pühendatud nõidadele. Räägime nõiaprotsessidest Eestis - kuidas Maarjamaal inimesi taga kiusati ja nõidu põletati ning kuidas meie protsessid muu maailma omast erinesid? Dagmar räägib loo Kongla Annist, kes läks tuleriidale oma tütre mõrvasüüdistusest päästmisest, Heidi aga jutustab, milliseid vestlusi pidas saatanaga üks Valguta talupoeg ning verise loo ühest mehest, kes uskus, et nõiad on tema keha üle võtnud.Lisaks jutustame, kuidas nõiaks saada ja mida volbriööl tegema peaks.</i></p>