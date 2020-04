TALLINN FASHION WEEK ⟩ Loomamustritest 70ndate hipi-unelmateni: Tanel Veenre toob kevadmoodi eksootikat

Taneli kevadkollektsioon on edasiarendus Kuldnõelaga torgatud siid-kaftanitest, mis on nüüd tulnud helgemates toonides ja lisandunud on suviselt kelmikad mini-kleidid ja pluusid. Inspiratsiooni andis ka koostöö Kaubamajaga. Kõik kaftanid on avarad kanda ja valminud naturaalsest trükitud siidist. Kehakatted vabadele hingedele sobivad kõikidele suurustele!