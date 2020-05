Tellijale

25. aprillil pöördus retrograadi Pluuto ning otseseks pöördub see alles 4. oktoobril. Pluuto püsib terve selle aja Kaljukitse tähemärgis. Mida see meile tähendab?

Pluuto intensiivistab ja suurendab oma vulkaanilise energiaga kõike, millega oma teel kokku puutub. Me võime kogeda murranguid, kui püüame Pluuto juhitud katarsisele ja muutustele vastu seista, kuid kui me otsustame universumil lasta end juhtida ning andume protsessile, on meil šanss teisel pool uut elujõudu kandes välja tulla. Pluuto on psühholoogiliste komplekside ja pinna alla surutud saladuste juht, niisiis tuleb valmis olla, et needki kerkivad päevakorda just retrograadiperioodil.