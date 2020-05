PÄEVAHOROSKOOP ⟩ 2. mai: Jäär rapsib uisapäisa, Kaljukits hoidku puhkepäeval tööasjadest eemale

Sa ei malda pikalt mõelda, arutleda selle üle, mis on mõistlik ja mis mitte. Tahad ruttu tegevusse tormata, isegi kui asjade käik pole paika pandud.

Välimuse eest hoolitsemine on sulle tähtis, tahad ka teistele meelt mööda olla. Kui tunned end ilusana, oled ka enesekindlam.

Sul on väga täpne ettekujutus, mida tahad saavutada. Jätkub nii tahtejõudu kui ka julgust, ent puudu jääb paindlikkusest.

Vanade sõprade ülesotsimine toob ellu tasakaalu. Meeldivate mälestuste meenutamine on nagu teraapia, mis ärevustunde maha võtab.

Üsna hea aeg, et tegeleda loominguliste hobidega. Võid leida enda juures seni avastamata andeid.

Mõni vanem sugulane võib end hüljatuna tunda, aga sina saad seda olukorda parandada. Helista talle, too päike teise inimese päeva!

Sind võib vallata kiusatus puhkepäevadel tööasjadega tegeleda. See ei ole parim mõte, nii ei saa sa ju uueks nädalaks jõuvarusid taastada.

Pole välistatud, et sul tuleb tegemist teha isikuga, kelles näed konkurenti. Ära mõtle, et sul on põhjust karta – nii suurendad ise oma hirmu.