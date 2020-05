Võiks arvata, et NASA vastutusrikastel ametitel töötavad ainult mehed, aga tegelikult kuuluvad mitmed kohustused just naistele. Näiteks teeb «Kuu hääl» väga tihedat koostööd toitumisspetsialistiga, et astronaudid raketis olles täie tervise juures püsiksid, kirjutab Marie Claire.