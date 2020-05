Olukord ühes Eesti vanglas: perele valel ajal helistamise eest anti käskkiri

Kõik istume sisuliselt kinni praegu. Puuris nagu loomad. Või kriminaalid. Ega täpselt ei saagi aru, kas see on karistus millegi eest või asjalik ettevaatusabinõu. Ju ta ikka asjalik ettevaatusabinõu on, tahan nii mõelda. Sest, oh seda jama, kui kogu inimkond peaks haigestuma ja välja surema, kirjutab Ronja, kelle mees kannab karistust ühes Eesti vanglas.