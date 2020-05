Suure vanusevahega paarile kutsuti politsei – meest kahtlustati lapseröövis

Baltimore’ist pärit Eddie on 49-aastane, tema abikaasa Tori 22. Nad kohtusid 2017. aasta novembris karaokebaaris ning kinnitavad, et kuigi vanusevahe on suur, ei erine nende armastus teiste paaride omast.

Tori on kodune ning käib sageli autojuhist Eddiega tööl kaasas. «Nii saan toast välja ja pealegi saame aega koos veeta – meile meeldib teineteise seltskond, isegi kui see tähendab päev otsa ringi sõitmist,» vahendab Metro Tori sõnu. Nii oli ka mõni nädal tagasi. Tori hüppas Eddie veoautost ühes peatuses maha, et kasutada tualetti. «Keegi märkas mind ja eeldas, et ma olen 13,» räägib Tori ehmatavast vahejuhtumist.

Tori ja Eddie kohtusid kolm aastat tagasi karaokebaaris FOTO: Caters News Agency/Caters News Agency/Scanpix

Eddie ja Tori hakkasid peatusest edasi sõitma, kui neid peatasid kaks politseiautot. Politseinikud palusid Eddiel autost välja tulla ja uurisid Torilt, mis suhe tal mehega on. «Ma selgitasin, et ma olen tema abikaasa ja küsisin, mis toimub. Ma olin hüsteerias!» meenutab Tori. «Ma ei suutnud uskuda, et keegi arvas, nagu oleks mu abikaasa teismelise röövinud. Ma näitasin neile oma dokumente ja lõpuks naeris ka politsei.»

Üldiselt jätavad Torit võõraste kommentaarid ja pilgud külmaks. «Teistel on raske mõista, kuidas võib noorem inimene olla armunud vanemasse mehesse, kuid ma pole kunagi oma elus kellegi teisega sellist sidet loonud,» räägib naine. «Me oleme hingesugulased! Ma olen pidanud mõnede inimestega suhtlemise seetõttu ka lõpetama, sest nad pole andnud meie suhtele heakskiitu. Paljud eeldasid, et ta on mu suhkruissi, mis on absoluutselt vale ja solvav.»

Tori ja Eddie plaanivad ka lapsi saada FOTO: Caters News Agency/Caters News Agency/Scanpix