Põhjus, miks su telefonis peaks iga päev helisema need kaks meeldetuletust

Koroona- ja kodukontori ajastul on paljude normaalne elurutiin muutunud. Me ärkame hiljem ja läheme ka voodisse hiljem. Või siis ärkame varem kui tavaliselt, sest see on ainus aeg päevas, kui me saame rahulikult isekeskis olla. Juhtunud on üsna paha asi: me ärkame ja läheme magama tavapärasest erinevatel aegadel.

On tõsiasi, et eriolukord on meie päevaplaanid sassi löönud, kirjutab Freundin. Pikas perspektiivis hakkab see aga meie tervist mõjutama. Just see on põhjus, miks sa peaksid selle triki enda kasuks tööle panema: säti enda telefoni kaks meeldetuletust päevas. Üks olgu indikaatoriks, millal tuleb hommikul end voodist püsti ajada, teine aga tuletagu meelde, et on aeg magama minna. Ideaalis peaksid need kellaajad olema iga päev samad.

Kõige parem viis kindlaks teha, millal peaksid magama minema, on teha väike arvutustehe – enamik inimesi vajab kaheksa tundi und. Oluline on muidugi ka kindla unerutiini loomine. Loe enne magama jäämist, joo taimeteed, pea päevikut. Kui see protsess on iga päev sama, on see su ajule heaks vihjeks, et on aeg hakata end päevamuredest välja lülitama.