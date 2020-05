Ekspert ütleb, mis põhjusel nahk meigivaba päeva vajab

Tekib küsimus, kas me kõik peaksime aeg-ajalt meigist pausi tegema, et nahk saaks «hingata»? Ekspert avaldab tõe, kas meigist puhkamine mõjub tõesti kasulikult või on see lihtsalt jutt.

Esiteks nahk ei hinga selle otseses tähenduses, aga poorid vajavad küll meigist pausi. «Nahk saab hapnikku ja toitaineid vere kaudu, mis toidab naha sisemisi kihte,» selgitab Heyday nahahoolduse hariduse direktor Shea Amiruddin. «Kui me ütleme, et «lase oma näonahal hingata», räägime tavaliselt sellest, et lasta oma nahal teha seda, mida ta kõige paremini teeb: imada toitaineid ja vett, eritada takistuseta rasu,» ütleb nahahoolduse spetsialist.

Kui nahk ei saa imada toitaineid või normaalselt rasu eritada, viib see naha tasakaalust välja. See ongi põhjus, miks tekib akne, kuivad laigud ja teised nahahädad. Meigivaba aeg aitab nahal korralikult toimida ja ihu näib säravam.

Meik võib ummistada poorid ja muuta naha tuhmiks. Meigist pausi tegemine aitab nahal tagasi säravaks muutuda ja ka kreemid imenduvad paremini. Oluline on oma näonahk pärast meiki kaks korda järjest puhastada, et kindlasti kõik jäägid eemaldada. Topelt puhastamine on seetõttu oluline, et naha ebapuhtus ei jääks pooridesse lõksu. Kui sa päeva jooksul pole meiki kandnud, siis piisab ka ühest puhastamise korrast.