Kuus põhjust, miks endise kallimaga seksida tahetakse

Psühholoogid ütlevad, et endise kallima sängi ronimine ei ole sugugi hea mõte, kuna see võib uusi probleeme tõstatada või tekitada soovi taas koos olla. Tihti lõppeb suhte ülessoojendamine ikkagi lahkuminekuga.

See on loomulik, et kui oled kallimast lahku läinud, jääd end üksikuna tundma. Osad inimesed igatsevad lihtsalt suurepärast seksi ja see oli puruks läinud suhtes ainus hea asi.

Miks on seks endise kallimaga niivõrd ahvatlev? Siin on kuus põhjust:

Soov seksuaalse läheduse järele

See on üks peamiseid põhjuseid, mis endise kallima kaissu poetakse. Enamasti on see lihtsalt seks, milles hingeline seos puudub. Puudutused on heaolu jaoks olulised ja seksuaalne lähedus suurendab üldist eluiga, rahulolu ja õnne.

Otsid lõplikku otsust

Kelle suhe oli keeruline ja päädis suure segadusega, ei saanud suhte lahkumineku osas konkreetsust. Endiselt poetakse tagasi ühisesse voodisse, sest pole otse välja öeldud, et suhe on läbi.

Moodus, kuidas lahkuminek poleks liiga karm

Osade jaoks muudab «lahkumineku seks» asjad leebemaks, sest üksteisest on keeruline lahkuda, kui mitmeid aastaid koos veedetud.

Üksindus

Endine kallim on juba tuttav inimene ja uue partneri leidmine võtab veel aega. Uue inimese tundma õppimine on aeganõudev, mistõttu ongi vana juurde naasmine lihtne lüke. Loomulikult võib selline moodus mõnda aega lohutada, aga lõplik otsus tuleb üsna pea langetada.

Arvatakse, et asjad on taas stabiilseks muutunud

Kuna suhe on juba ammu lõppenud, ollakse kindel, et olukord on stabiilne. Pöördutakse tagasi endise kallima juurde, et välja selgitada, kas ehk on veel allesjäänud tundeid, mille pinnalt jätkata. Tegelikkuses on olukord ikkagi sama ja suhte lõpp on juba eos valmis kirjutatud.