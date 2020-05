Hoia armastust: laused, mida sa ei tohiks kunagi oma kallimale öelda

Psühhoterapeut Mel Schwartzi sõnul võetakse tihti oma sõnavalikut liiga iseenesestmõistetavalt ja ei mõelda pikemalt sellele, mida need sõnad päriselt tähendavad ja endaga kaasa toovad. Partner võib aga öeldut tõlgendada omamoodi ja mõni hetk hiljem on juba tüli majas ning teineteisest veelgi raskem aru saada.

Fox News on kokku pannud kuus lauset, mille kasutamist peaksid vältima kõik need, kes ei taha oma kallimale haiget teha.

«Sa peaksid…»

Selline sõnakasutus jätab partnerile mulje, et sa tahad teda käsutada ja tema üle võimutseda. Kui soovid, et kallim midagi teeks, siis ära nõua, vaid soovita: «Võib-olla oleks hea mõte, kui teha…»; «Kas sa saaksid…»; «Ehk võiksid mõelda/kaaluda…» jne.

«Ma vihkan seda, kui sa…»

«Vihkama» on väga karm ja inetu sõna, mis jätab agressiivse või vihase mulje. Kui tahad väljendada oma negatiivseid tundeid, siis ütle pigem: «Mulle ei meeldi see, kui sa teed (nii ja naa)»; «Mind häirib, kui sa…»; «Mulle tundub, et sa pea must lugu või ei kuula mind, kui sa…». Hoia fookus iseendal ja ära näita näpuga.

«Tee seda / too see!»

Pea meeles, et kombed on olulised ka siis, kui te tunnete end teineteise seltsis mugavalt. Viisakas kõnepruuk näitab lugupidamist ja elukaaslane ei ole sinu teenija. Tuleta meelde, mis sulle lasteaias õpetati ja ütle alati: «Palun», «Aitäh» ja «Kas ma võin paluda…» ning lisa sinna juurde «Ma jumaldan seda, kui sa…», «See on sinust väga kena ja ma tõesti hindan seda, kui sa…». Viisakalt ja hoolivalt paludes on palju suurem tõenäosus, et kallim ka teeb seda, mida sa soovid, ja teeb seda hea meelega.

«See on kõik sinu süü»

Isegi kui see on kõik tema süü, teeb tagantjärele targutamine asja ainult hullemaks. Enne süüdistamist peaksid alati läbi mõtlema, kuivõrd sa oled ise olukorra lõpptulemusele kaasa aidanud. Siis, kui on vaja, võid öelda: «Sa oleksid võinud (selle probleemi) hoolsamalt läbi mõelda» või «Ma loodan, et see avas su silmad ja edaspidi saame me seda vältida».

«Sa teed alati nii!»

Selline ütlemine on sildistamine ja jätab partnerile mulje, et sa süüdistad teda. Keegi ei ole suhtes selleks, et taluda süüdistusi. Kui märkad, et partner teeb korduvalt midagi sellist, mis sind häirib, siis ütle pigem: «Tundub, et sa teed seda üha rohkem» või «Seda tuleb järjest tihedamini ette».

«Sa ei tee/ole kunagi…»

Peale selle, et selline etteheide, nagu kallim ei saaks kunagi hakkama millegagi, millest ta unistab, on valus, on see ütlus ka üleolev ja lihtsalt õel ning saadab talle signaali, nagu ta poleks võimeline arenema ja muutuma.