Kümme viisi, kuidas sa rikud oma sekselu

AskMen on kokku pannud nimekirja viisidest, kuidas me ise teinekord oma seksielamusi saboteerida võime.

1. Halb hingeõhk. Eelmäng on seksi juures ülioluline. Hea suudlus, millesse te mõlemad upute, võib olla maagiline. Aga kui maagiat rikub halb hingeõhk, on pahasti. Sa ise ei pruugi sellest aru saada, kuna oled oma hingeõhuga harjunud.

2. Porno matkimine. Porno on paljude inimeste jaoks oluline osa lõõgastumisest, kuid seda tasub vaadata kriitilise pilguga ning pigem õpib sealt, kuidas mitte seksida. Tegelikkuses on näiteks inimestel häbemekarvad ja rahuldavaks anaalseksiks läheb vaja rohkem kui natuke sülge. Porno võib olla hea inspiratsiooniallikas, kuid kohe kindlasti ei tasu seda üks ühele jäljendada.

3. Porno ignoreerimine. Nüüd, kui me teame, et pornot ei tohiks vaadelda kui seksiõpikut, tasub meeles pidada, et see annab võimaluse loomingulisuseks. Kui sa seksid ainult ühes-kahes asendis, siis võib värskendav pornovaatamine anda uusi ideid.

4. Kiirustamine. Seksi tasuks nautida, isegi kui «Pilvede all» uus hooaeg ootab vaatamist ning tahaks juba eelmänguga ühele poole saada. On kena endale vahel meelde tuletada, et me seksime selle inimesega, sest ta meeldib meile väga ja seda hetke võiks hinnata ning vääriliselt nautida.

5. Mustad linad. Täiskasvanuks olemine on teinekord üks igavene tüütus ning sa võid ise unustada oma linu vahetada tihedamini kui kord kuus, aga su partner märkab kohe kindlasti, et sa pole seda teinud nii, nagu soovitatud: 10-14 päeva järel.

6. Sul pole seksi-playlist’i. On suurepärane, kui saad partneriga koos teadvalt itsitada, kui avalikus kohas hakkab raadiost mängima see lugu, mis viimati oraalseksi ajal teil taustaks mängis. Õige playlist võib anda seksile palju juurde.

7. Hirm seksi ajal lollitada. On okei, kui sa ei ole kogu aeg nii tõsine. Võta vabalt, tunne end oma kehas hästi! Seks ongi üks veider asi ja on normaalne, kui me seda vahel huumoriga võtame.

8. Enda pähe ära kadumine. Väga sageli võib olla ainsaks põhjuseks, miks sa pole voodikuninganna, tõsiasi, et sa mõtled kõike üle. Ära muretse maksmata arvete pärast või kas sa peaksid talle homme helistama. Naudi hetke.

9. Sa ootad alati romantikat. Seks võib olla natuke rõve, naljakas ja veider samaaegselt. On ebamõistlik eeldada, et iga seksuaalkogemusega käib kaasa suur kogus romantikat. Sa võid oma partnerit iga ihurakuga armastada, aga mõnel päeval on sädemeid vähem kui teisel. Luba endal elada maailmas, kus seks on nii romantiline kui ka nauditav ja mitte tingimata samaaegselt mõlemat.