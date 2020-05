Psühholoog õpetab: kui valid partnerit, pööra erilist tähelepanu sellele ühele asjale

Ent psühholoog Peter Pearson ütleb, et tutvumisportaalid jätavad tähelepanuta ühe väga olulise asja, mis on partnerit valides ääretult tähtis.

Pearsoni sõnul on tähtis see, et sinul ja partneril oleksid sarnased väärtushinnangud. Peasoni hinnangul on see lausa nii oluline, et ta nimetab seda paarisuhte «pühaks graaliks», kirjutab Business Insider.