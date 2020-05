Lihtsad viisid, kuidas partnerist eemal olles talle rõõmu valmistada

Terve suhte jaoks on väga oluline, et mõlemad kaaslased oskaksid toime tulla ka lahus veedetud ajaga. Ent kui te ühel või teisel põhjusel füüsiliselt koos olla ei saa, siis toob su kaaslasele kindlasti naeratuse näole teadmine, et sa tema peale mõtled. Lisaks rõõmsale meelele tekitab see inimeses ka sisemise tunde, et temast hoolitakse ning teie suhtega on kõik hästi.

Kuigi on lihtne detailide jõudu alahinnata, siis tegelikult viivad just väikesed lisaliigutused suhtega rahulolu järgmisele tasemele ning näitavad kaaslasele, et just tema on sinu jaoks suurim prioriteet. Olgem ausad - kellele ei meeldiks tunda, et ta on oluline? Kuigi paljud inimesed pelgavad oma tunnete sügavuse näitamist, sest nad ei taha liiga kleepuvad või intensiivsed tunduda, siis on mõned lihtsad viisid, kuidas oma kaaslasele siiski näidata, et sa tema peale mõtled. Siit leiad mõned lihtsad viisid, kuidas oma partneri näole naeratus tuua, mis ühtlasi ei jäta sinust liigse klammerduja muljet.

1. Saada talle selvefoto

Kiire klõps iseendast, olgu see lihtsalt armas või, miks mitte, ka seksikas, toob su kaaslase näole kindlasti naeratuse, sest pildil on ju tema lemmikinimene — sina!

2. Saada talle häälsõnum

Kui olete paar, kes enamasti saadab omavahel tekstisõnumeid, võib lahus olles tekkida tõeline igatsus kaaslase hääle järele. Seega järgmine kord, kui kaaslane sulle meelde tuleb, saada talle lühike lindistus oma häälest, kus võid kasvõi lihtsalt öelda, et igatsed teda. Eriti kasulik meetod siis, kui sina ja kaaslane viibite parajasti erinevates ajatsoonides või teie päevakavad lihtsalt ei ühti piisavalt, et telefonikõnesid teha.

3. Saada talle naljakas pilt või meem

On vähe asju, mis kurbusega paremini võitleksid, kui üks korralik naerupahvak või lausa itsitushoog. Kuivõrd sa ei saa parajasti oma kaaslast päriselus naerma ajada, täidab sama rolli ka talle saadetud naljakas pilt, aga ole valmis - tõenäoliselt algatad sellega meemimaratoni!

4. Saada talle lilli

Kui soovid kaaslasele oma tunnete tõelist sügavust näidata, siis võid mõnikord tunda, et sõnadest jääb väheks. Selliste situatsioonide puhul on hea mõte saata oma kaaslasele tema lemmiklilli, mis ütlevad kindlasti rohkem kui tuhat sõna.

5. Lase kohale toimetada tema lemmiktoitu

Öeldakse, et armastus käib kõhu kaudu, kuid lisaks levinud lendlausetele võib mõne inimese armastuse keel samuti olla väga tugevalt toiduga seotud. Seetõttu on tõenäoline, et olenevalt kaaslase olemusest saavutab kulleriga tema lemmiktoidu ukse taha saatmine isegi parema tulemuse, kui lilled või naljakas pilt.