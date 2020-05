On olnud pikk nädal ning sa soovid peale seda väikese kokteiliga lõõgastuda. See on arusaadav reaktsioon, kuid erinevates alkohoolsetes jookides-kokteilides sisaldub tegelikult päris palju kaloreid, mida kerge vaevaga on võimalik vältida.

Alkoholikaloritega on väga kerge liialdada. Me kõik teame, et liiga palju magustoitu teeb paksuks, ent kui jutt on alkohoolsetest jookidest, ei kipu kalorsus kuidagi meile pähe mahtuma. Tegelikult on aga ühes grammis alkoholis 7 kalorit, võrreldes grammis süsivesikus või valgus sisalduva 4 kaloriga. Eriti kerged on kalorid tulema justnimelt kokteilidest, mitte õllest-veinist. Ent see pole ainus põhjus, miks alkoholiga mitte liialdada, sest lisaks kalorirohkusele mõjutab see ka su enesekontrolli. Nii võidki end peale paari kokteili avastada mõtlematult mugimast kõike, mis ainult käeulatusse satub, sest kuna alkohol langetab veresuhkru taset, siis suurendab selle joomine sinus ka näljatunnet.