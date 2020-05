Põhjused, miks inimesed püsisuhtes olemist kardavad

Lahkuminekud on keerulised

Kliiniline psühholoog dr. Alexandra Solomon selgitab, et negatiivsed tunded püsisuhtesse astumise osas pärinevad tavaliselt palju sügavamast ning peidetumast hirmust pühendumise vastu. Üheks selle põhjustajaks võib näiteks olla ülekaalukas tunne, et kellestki lahku minemine on liiga raske. «Üks suuri väliseid faktoreid, mis suhtehirmu tekitab, on kindlasti kogu tüli, jõupingutused ning emotsionaalne kulu, mida lahkuminek kaasa toob,» selgitab Solomon, olgu see siis oma lähedastega lahkuminekust rääkimine, eksile tema asjade tagasi viimine või ühiste tuttavate pommitavad küsimused.

«Isegi kui inimene on parajasti suhtes, siis võib ta ebatervislikku suhtesse pidama jääda põhjusel, et ühiskond võrdsustab lahkuminekut läbikukkumisega,» lisab Solomon. Mõte äpardunud suhtest ning hinnangud, mida inimesed sinu pihta peale vallaliseks jäämist loobivad, võivad inimest nõnda palju hirmutada, et ta ei tahagi kunagi kellegagi püsisuhtesse astuda.

Hirm, et jääd millestki ilma

Veel üks potentsiaalne põhjus, miks pühendumine inimesi hirmutab, on see, et nad tunnevad, et jäävad suhtes olles millestki justkui ilma. «Pühendumine ning lein käivad tahes-tahtmata käsikäes. See käib aga väga vastu üleüldiseks kujunenud romantiseeritud arusaamale, et armastus peaks olema lihtne, värske ning muretu,» toob Solomon välja. «Kui me valime ühe kaaslase, kellele pühenduda, peame me samaaegselt laskma lahti kõigist teistest võimalikest eludest, mida me seetõttu enam elada ei saa.»

Illustreeriva näitena toob Solomon välja, et kui su potentsiaalne kaaslane on täielik linnainimene, siis peaksid ilmselt maha matma kuskil hingesopis olnud unistuse, et hakkad kunagi mõnes väiksemas kohas elama. Kui su kaaslane on üksiklaps, siis ei tule ilmselt midagi välja sinu unistustes olnud hiiglaslikest perekondlikest jõululõunatest või kui te elate seksuaalselt monogaamses suhtes, pead hüvasti jätma uute esimeste suudlustega. Samuti tähendab suhtes olemine ka seda, et sa ei saa alati otsuseid vastuvõttes vaid iseendale mõelda, vaid pead ka oma teise poole arvamusega arvestama.

Keskendu positiivsetele aspektidele

Muidugi ei too suhtes olemine ainult kaotusi kaasa. Solomon toob välja, et sa «võidad» oma ellu inimese, kellega koos elus olemist tähistada, kes sulle lohutust pakub, kes aitab sul välja arendada rahuldustpakkuva seksuaalelu ning kes sinus kõige parema esile toob. Ent kui sa muretsed oma vabaduse kaotamise või suhtes «läbikukkumise» pärast, võivad need probleemid üle kaaluda igasugused suhtest tulenevad head küljed.