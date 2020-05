Aktifotograaf Olavi Sõna fotosessioon kui teraapiaseanss

Sõna tunnistab, et enamus kliendid ei ole selleks kogemuseks kohe sajaprotsendiliselt valmis ja tunnevad end loomulikult ebakindlana. «Mu keskmine klient on tavaline inimene, kes on esimest korda kaamera ees ja tal pole aimugi, mida teha.»

Hirmu aitab tavaliselt vähendada fotograafi enda rahulikkus ja professionaalsus - kes teab täpselt, mida teha. «Hirm tekib enamasti teadmatusest, aga kui mõistad, mis toimub, ja tunned, et oled kindlates kätes, siis lased end vabaks ja lased protsessil juhtuda.» Loomulikult on olnud ka kliente, kes teavad täpselt, mida nad tahavad ja võtavad kohe teadlikud poosid, kuid see on pigem harv nähtus, ütleb Sõna.

«Mõne jaoks on aktifotode tegemine nagu langevarjuhüpe. Aga ma ei tea, kas see on just elumuutev kogemus. Pigem aitab-ennast-armastada-tüüpi kogemus.» Sõna juures on käinud igas kaalus ja vanuses naisi, ka pensioniealisi - kõigist saab ilusaid fotosid.

«Kui näed, et foto on ilus, siis tunned, et ka sina oled ilus.»

Kehailu Erakogu/ Olavi Sõna

Enamus Sõna klientidest ütlevad, et lasevad pilte teha kellegi teise jaoks kingituseks, kuid tegelikult on see ikkagi isiklikuks väljakutseks ja imetluseks. «Aga see on hea tunne, kui keegi teine saab nautida kunstilist väljundit su kehast ja ilust.»

Sõna stiil rõhutab poose, keha kumerusi ja varjusid, nägu ja ilmeid pigem ei rõhutata. «Ma teen hästi pimedad fotod, kus valgus näitab ainult seda, mida soovin esile tuua ja rõhutada, muu jääb varju ja salapäraseks. Võib öelda nii, et inimene on varjudega riietatud.»

Keha kui salapärane maastik Erakogu/ Olavi Sõna

Unikaalne ilu

Iga naise ilu on unikaalne ja selle väljatoomisele aktifotograaf keskendubki. Sõna sõnul on igal ühel oma tugevused, mida tuleb märgata ja välja tuua. «Mõnel ilus pikk kael, mõnel fantastilised juuksed, paljudel ilusad puusad. Iga kehaosa jaoks on vastav poos ja valgus, mis aitab seda välja tuua ja rõhutada. Kogemusega õpid kõiki kehatüüpe tundma ja tead kuidas seda kõige paremini esitleda.»

Aktifotograafi kogemuslik pilt märkab tihtipeale seda, mida inimene enda juures ei märka või isegi osi, mida inimene ise tahaks varjata.

«Kõige keerulisem on, kui on miski «viga», mis mulle meeldib, aga kliendile ei meeldi. Raske on mitte pildistada seda, mis mulle meeldib.»

Naistest

Sõna arvab, et naised tahavad, et neis märgataks ilu. Enamasti oodatakse, et mees ütleks ja näitaks, mis talle naise juures meeldib. Aga kuidas naine ise enda kehailu märkama õpib? Fotograafi sõnul on selleks tantsimine.