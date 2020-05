TALLINN FASHION WEEK ⟩ Riina Põldroosi kollektsioon toob moelavale unistusi täis suve

Riina Põldroosi uus kollektsiion «Solstice» sündis sooja südasuve ootusest. Kollektsioonis on helgus, valgus ja need imelised hetked, kui hämarik koidikule ulatab käe. Värvipalett on inspireeritud lõpututest, miljoni värviga loojangutest, mis sujuvalt sulavad ühte uduste heinamaadega heleroosadeks hommikuteks. Pastelsed helelillad, kollased, helesinised ning imelised värviüleminekuga originaalloomingust printkangad moodustavad kerge ja suvise meeleolu. Me kõik oootame soojasid ilmasid ning asjaolude selginemist, kui on jälle põhjust kanda kleiti.