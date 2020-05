TALLINN FASHION WEEK ⟩ VIDEO. Pidu katku ajal: olustik on tegelikult väga mõnus

Sellel kevadel ei jää ka punkprintsessid mitte paljaks, sest Tallinn Fashion Weekil astub üles Ketlin Bachmann. Olgugi olud tänases karantiinis radikaalselt teistsugused, loomingukraane need kinni keeranud ei ole. Või siiski - uurime asja disaineri enda käest.

Kuidas tänased olud loominguliselt mõjuvad?

Nad mõjuvad värskendavalt! Kuna kõik on muutunud palju, siis ka mõtted vajavad restarti.

Kriis mõjub väga värskendavalt. Kuna kõik on muutunud, vajavad ka mõtted restarti.

Ma vaatan, et oled loonud kaitserõivaid, mis näeksid välja nii edevad kui vähegi võimalik?

Jaa, võibolla alateadlikult tõesti.

Mis tunne on üldse osaleda moenädalal, mis toimub virtuaalselt? Kõik on ju väga teistmoodi...

Iseenesest see olustik on väga mõnus! Kui seal ei oleks seda tausta taga miks see nii on, kui ta oleks lihtsalt selline üritus - täiesti suurepärane!

Mis on sinu enda lemmikasi kollektsioonist?

Võibolla see asi, mille ma tegin konkreetselt endale mõeldes - must lateksmantel. Ma tegingi selle nii, et võtan siit maha ja panen selga.

Kas selle kevade moesõnum ja trenditaevas on nagu üks must lateksmantel? Kaitsev kiht kandja ja kurjaks muutunud maailma vahel? Pinnalt nii vapper ja vastupidav, et taluks kasvõi desinfitseerimist? Sobiks hästi kokku maski ja kummikinnastega?