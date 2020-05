TALLINN FASHION WEEK ⟩ Skandaalitar Anu Saagim: kõike teen, mis on keelatud!

Ei saa ka virtuaalne moenädal läbi ilma skandaalita kui laval on Anu Saagim. Anu kannab Tim Bluzi rahast inspireeritud rõivaid. Kogu maailma majandus kukkus kolinal kokku, kuid moelaval paistab mõnel raha olevad nii palju üle, et õmble või kleitideks!

Kuidas sulle üldse need kriisiaja piirangud on mõjunud ja kui palju sa neid arvestad?

Oh, need kriisiaja piirangud on mulle mõjunud salendavalt! Trallallaa - kohe näitan. Ehk siis minuga juhtub alati see, et kui mingi jama on majas, siis ma tõesti alati võtan kohutavalt alla.