TEST ⟩ Audrey Hepburn 91: kui hästi tunned Hollywoodi kuldajastu staari filmirolle?

Kuigi Audrey oli sündinud Brüsselis, kasvas ta üles pigem Inglismaal ja ta oli Suurbritannia kodanik. 1935. aastal jättis isa perekonna maha ja kadus teadmata kuhu. Alles aastaid hiljem leidis Audrey ta Dublinist. Aastal 1939 kolis Audrey ema koos lastega oma isa koju Hollandisse Arnhemisse, kuna uskus, et kui tuleb sõda, siis on Hollandis turvalisem elada kui Suurbritannias ning 1940. aastal okupeeriski Saksamaa Hollandi. Inglispärase nimega polnud seal enam ohutu elada ja Audrey kasutas kuni sõja lõpuni nime Edda van Heemstra, mis aga ametlikult kunagi tema nimi ei olnud. Ta õppis aastatel 1939–1945 Arnhemi konservatooriumis balletti.

Pärast sõda kolis Hepburn emaga Suurbritanniasse ja hakkas algul tööle tantsijana, siis aga näitlejana, sest selle eest maksti rohkem. Tema näitlemist pandi tähele ja ta kutsuti 1951. aastal New Yorki, kus sai kiiresti kuulsaks. Esimene tähelend tuli naisele filmiga Puhkus Roomas (1953), mille eest ta võitis nii Oscari, Kuldgloobuse kui ka BAFTA. Riburadapidi järgnesid lühikese aja jooksul mitmed edukad filmid: Sabrina (1954), Funny Face (1957), The Nun's Story (1959), Breakfast at Tiffany's (1961), Charade (1963), My Fair Lady (1964) ja Wait Until Dark (1967). Peale seda tegi Hepburn vaid üksikuid filmirolle, näiteks koos Sean Conneryga 1976. aastal linastunud filmis Robin and Marian.