7. mai: Kaksikud ei tohiks alluda provokatsioonile, Neitsi peaks esmalt mõtlema ja alles siis ütlema

Keerukas päev rahaasjus. Ära tee tähtsaid otsuseid ja ära aja läbirääkimisi keerukaks, asjad saab selgeks rääkida, kui osapooled on rahunenud.

Kui kuulud organisatsiooni, mille liikmete vahel on viimasel ajal tekkinud erimeelsusi, võivad lahkhelid suure pauguni viia.

Ehkki päev on pingeline, näed nüüd täpselt ära, mis on valesti. See annab võimaluse paremini mõista, kuidas edasi minna.