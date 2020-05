KOLUMN ⟩ Aleksandr Popov. Loota, et noored agraarpioneerideks muunduvad, on naiivne

Taasiseseisvunud Eesti vabariigi algusaastaist on mul vähe selgeid ja kustumatuid mälestusi. Palju ma ikka asjadest aru sain. Alguses oli segadus, et mis siis nüüd järsku pihta hakkas. Aga siis kadus see tasapisi algkoolis käimise rõõmu ja suure eneseuhkuse varju ära. Ma olin ju ikkagi juba piisavalt vana, et koolis käia. Järelikult ei olnud ma enam mingi tita. Teadsin küll, mis moodi asjad käivad. Aga ei olnud veel jõudnud adumisele, et kaua need asjad niimoodi käivad, kirjutab kolumnist Aleksandr Popov.