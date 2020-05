RETSEPT ⟩ Emadepäeva eri: isuäratav purukook kohupiimaga

«Tegemist on minu ema vaieldamatu signatuurretseptiga, mille peal ma olen üles kasvanud. Vahet pole kui lühikese etteteatamisega, alati oli sahvrist ja kapist võimalik midagi haarata, et see kiirelt kokku segada ning ahju visata ja mõnikord sain mina aidata puru valmis mudida. Küll siis oli uhke tunne, et midagi tarka ära tegin, selle asemel, et lihtsalt üle kausiääre piiluda. Ilmselt on mõistlik see viimaks endalegi käe sisse harjutada, eriti kuivõrd ma enam emaga koos ei ela ja tihti kooki süüa ei saa ning võtta enne rannahooaja motoks: «Ümmargune on ka vorm!»