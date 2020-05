Ootamatu viga, mida võid teha, kui püüad rasestuda

Libesti on miski, mis teeb seksi pea alati nauditavamaks, kuid püüdes rasestuda on oluline, et kasutaksid õiget libestit. Vale vahendi kasutamine võib takistada spermatosoidide munarakuni jõudmist.

«Kui patsiendid püüavad rasestuda – eriti siis, kui nad on konsulteerivad arstiga või kasutavad viljakusäppi – siis enamik neist seksib ülepäeviti viljakate päevade ajal,» selgitab Mississippi günekoloog Lakeisha Richardson Healthline’ile ning lisab, et kuna enamikel paaridel on kiire elu, ei anta piisavalt aega eelmänguks.

«Kulub umbes 20 minutit, et naine korralikult erutuks – siis tekib loomulikku libestusainet emakakaelas ja vagiinas,» ütleb Richardson. «Rasestuda püüdes seksitakse rohkem, aeg muutub oluliseks ja enamik paare kasutab mingisugust libestit, et asja tagant kiirustada.» Väga oluline on aga, et sa kasutaksid õiget libestit.

Kui libestid välja mõeldi, oli sihiks ainult seksiks libestusaine pakkumine. Ei mõeldud sellele, kuidas see mõjutab rasedust, spermat või munarakke ning vaginaalsed lubrikandid sisaldasid ka spermitsiide, mis takistab rasestumist.

Enamik lubrikante tänapäeval enam spermitsiide ei sisalda, küll aga on seal teisi aineid, mis võib pärssida rasestumise tõenäosust, näiteks petrooleum, propüleenglükool, glütseriin, parabeenid, silikoon. Kõik need mõjutavad sperma liikumisvõimet.

«Need koostisosad vähendavad sperma võimet liikuda läbi toote ning jõuda emakakaelani, et kohtuda munarakuga,» räägib Richardson. «Samuti võivad need mõjutada sperma eluljõulisust.»