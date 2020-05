RETSEPT ⟩ Suurepärased täidetud bataadid

Aseta kaussi kõik kastme komponendid ning sega seda nii kaua kuni kaste on muutunud ühtlaseks massiks. Katte valmistamiseks lisa tomatitele sidrunimahla, peterselli või tilli ning jäta hetkeks seisma. Kui bataadid on kenasti küpsenud ning kikerherned on muutunud kuldpruuniks, on aeg need ahjust välja võtta. Serveerimiseks pööra bataadid ümber ning uurista nende sisse parajas suuruses süvendid. Lisa peale kikerherned, kaste ning peterselli-tomatisegu. Serveeri koheselt.