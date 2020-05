11 omapärast fakti maikuus sündinud inimese kohta

Kui nad teavad, et midagi on vaja ära teha, siis leitakse enda utsitamiseks sobiv motivatsioon. Kõik saab tehtud efektiivselt ja tulemusrikkalt.

Nad teavad väga hästi, kuidas teiste tähelepanu haarata, sest on imeliselt võluva iseloomuga. Maikuus sündinud inimene on äärmusest äärmusesse kalduv: ta kas naudib rahvahulka või eelistab pigem üksi olla.

Nad teevad kõik, et enda unistused täita. Unistused kipuvad jääma pigem materialistlikuks, aga neile ongi kõige olulisem just tulevik kindlustada.

Tegemist on väga rahutute inimestega. Nad mõtlevad pidevalt mingitele veidratele asjadele. Kõige hämmastavam on see, et nad isegi ei saa aru, kui mõni asi on nende meele nii ära hõivanud.